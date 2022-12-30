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Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів

glavcom.ua
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Фото ілюстративне. Джерело: GETTY IMAGES

Інформація про наслідки уточнюється

Росіяни знову обстріляли три громади на Сумщині. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про майже 100 прильотів у прикордонних громад регіону.

Після 21 години вечора четверга, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Зафіксували 15 прильотів.

Близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді.

Сьогодні, 30 грудня, після 8 години ранку противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів.

Інформацію про наслідки уточнюють.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Сумщиною.

27 грудня ворожих обстрілів зазнали три громади Сумщини. У Середино-Будська громаді противник застосував стрілецьку зброю на прикордонні.

По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів.

Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії, три прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття.

Рашисти на Різдво обстріляли Сумщину. 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.

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Теги: війна обстріл Сумщина росіяни

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