Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів

Інформація про наслідки уточнюється

Росіяни знову обстріляли три громади на Сумщині. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про майже 100 прильотів у прикордонних громад регіону.

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Після 21 години вечора четверга, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Зафіксували 15 прильотів.

Близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді.

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Сьогодні, 30 грудня, після 8 години ранку противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів.

Інформацію про наслідки уточнюють.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Сумщиною.

27 грудня ворожих обстрілів зазнали три громади Сумщини. У Середино-Будська громаді противник застосував стрілецьку зброю на прикордонні.

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По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів.

Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії, три прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття.

Рашисти на Різдво обстріляли Сумщину. 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.

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