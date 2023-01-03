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Окупанти понад 70 разів атакували Сумщину. Пошкоджено школу

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти понад 70 разів атакували Сумщину. Пошкоджено школу
Російські окупанти завдали 70 ударів по прикордонних громадах на Сумщині
фото ілюстративне

Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-2

Російські окупанти, 2 січня, завдали 70 ударів по Сумській області, у Білопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії, загалом було 42 прильоти. 

По Шалигинській громаді окупанти били із мінометів, у районі відмічено 3 прильоти. 

Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-2, вибухнули 5 ракет типу НУРС. 

За словами Живицького, по Білопільській громаді росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру, відмічено 20 прильотів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

Нагадаємо, 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Також під ракетний обстріл окупантів потрапило і село Яковлівка.

Внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа.

Теги: окупанти обстріл Сумщина автомобіль ворог росіяни

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