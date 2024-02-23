254 млн за непоставлену електроенергію: НАЗК склало протокол на Шурму

У 2022 році Ростислав Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Як зазначається, у 2022 році Ростислав Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях Комітету були залучені ключові інституції, дотичні до сфери електроенергетики: Міністерство енергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець».

«Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Ростислав Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях Комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу», – йдеться у повідомленні.

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Також НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.

Сам Ростислав Шурма у період з 2019-го по 2021 рік входив до складу наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геліос», що є співзасновником трьох із названих вище компаній.

Станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у ДП «Гарантований покупець» була суттєва заборгованість по розрахункам за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, придбану у компаній Олега Шурми. Сума заборгованості перед останніми сукупно складала майже 254 млн грн.

Як зазначають в НАЗК, джерелом для розрахунку з указаними компаніями можуть бути кошти ПАТ «НЕК Укренерго», що надходять ДП «Гарантований покупець» як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

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«Прагнучи забезпечити ДП «Гарантований покупець» додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ «НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року.

Таким чином рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розпочав кампанію з відбілювання своєї репутації після гучного скандалу, який спровокували журналістські розслідування. Журналісти bihus.info наполягали, що завдяки впливу на уряд Шурма міг посприяти, аби окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів були виплачені 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали.