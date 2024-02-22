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Зеленський заявив про посилення Повітряних сил

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський заявив про посилення Повітряних сил
Володимир Зеленський також розповів про розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
фото: Офіс Президента

Зеленський: «Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це – фундаментальні завдання»

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де йшлося про підготовку до переходу на F-16. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні почав день із проведення Ставки. Не лише щодо оперативної ситуації на передовій зараз, але й також з інших стратегічних питань, зокрема підготовки нашої держави до переходу на F-16 – була спеціальна доповідь про це. Усі параметри щодо першої партії літаків: конкретні терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це – фундаментальні завдання. Конкретно – це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту», – зазначив Зеленський. 

Президент повідомив, що були на Ставці й доповіді Головкома, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння. Особлива увага – кільком напрямкам: Авдіївському та південним.

Також Зеленський провів зустріч із представниками наших держав-партнерів – із членами дипломатичного корпусу, які працюють в Україні. 

«Говорили, серед іншого, про необхідність чіткої та принципової співпраці заради реалізації Формули миру, заради більшої безпеки і для України, і для кожної з наших країн, і також заради внутрішньої трансформації України», – зазначив президент.

За його словами, Україна працює над тим, щоб розширити своє представництво у світі. Минулого року були відкриті нові посольства України в Африці й загалом був досягнутий більший рівень взаємодії з лідерами та країнами на Африканському континенті. На цей рік планується додати більше активності та потенціалу співпраці на напрямку Латинської Америки.

Володимир Зеленський також розповів про розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, назвавши її дуже конкретною.

«Перше – абсолютно неприйнятна ситуація на кордоні з Польщею. Поінформував про нашу українську ініціативу негайної зустрічі на кордоні наших представників, України та Польщі, а також Європейської комісії. Домовлятися варто, і пропозиції України – цілком конкретні», – зазначив президент України.

Він додав, що також обговорили зусилля України щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України – затвердження державами – членами Євросоюзу. 

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

До слова, Офіс президента анонсував пресконференцію Володимира Зеленського на 25 лютого. 

Теги: партії Володимир Зеленський Україна президент озброєння Офіс президента

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