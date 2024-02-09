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Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня
Володимир Зеленський та Валерій Залужний, 9 лютого 2024 року
фото: Офіс президента України

Валерій Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року

У пятницю, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка».

Зеленський міцно обійняв Залужного, якого тільки вчора було звільнено з посади.

Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня фото 1
фото: Офіс президента
Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня фото 2
Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня фото 3

Нагадаємо, президент України зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

Пізніше Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.

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Теги: звання героя Володимир Зеленський президент Офіс президента Валерій Залужний

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