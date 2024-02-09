Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня

Володимир Зеленський та Валерій Залужний, 9 лютого 2024 року

Валерій Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року

У пятницю, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка».

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Зеленський міцно обійняв Залужного, якого тільки вчора було звільнено з посади.

фото: Офіс президента

Нагадаємо, президент України зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

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Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

Пізніше Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.