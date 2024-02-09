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Зеленський чекає від нового головкома «аудиту» військовослужбовців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський чекає від нового головкома «аудиту» військовослужбовців
За словами Подоляка, кількість осіб, залучених до бойових дій, складає 200-300 тис. із 1 млн мобілізованих
фото з відкритих джерел

Подоляк назвав питання мобілізації «прогалиною, яку треба владнати»

Керівництво України чекає від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проведення «аудиту» військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тис. осіб. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк назвав питання мобілізації «прогалиною, яку треба владнати» – військові мають пояснювати заплановані процедури щодо проведення мобілізації, які потреби в армії треба закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротації.

«Треба чітко розуміти, хто і як проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці перебувають на лінії фронту», – сказав він.

За словами радника Банкової, наразі не розглядається мобілізація конкретно 500 тис. осіб і це не питання «одномоментного» доукомплектування – воно відбуватиметься поступово.

Подоляк також нагадав слова президента Володимира Зеленського під час відеозвернення 8 лютого, у якому він оголосив про призначення Сирського новим головкомом ЗСУ.

Зеленський сказав: «Зараз Сили оборони України – це майже мільйон осіб, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює».

За словами Подоляка, кількість осіб, залучених до бойових дій, складає 200-300 тис.

«Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна – «Главком»), – зазначив Подоляк.

Радник наголосив, що мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуть тих, хто вже мобілізований.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Як заявляв Подоляк, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій.

До слова, замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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Теги: війна мобілізація Олександр Сирський Михайло Подоляк Офіс президента

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