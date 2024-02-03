Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки
фото: Офіс президента

У Києві відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні

Під час візиту французької делегації до Києва Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Про це інформує Офіс президента. 

Під час візиту французької делегації в Київ відбувся наступний етап переговорів з Францією стосовно укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні. Обговорено вдосконалений проєкт угоди, і сторони досягли згоди щодо окремих аспектів документа.

«Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди», – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань. 

Як відомо, безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів

Нагадаємо, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

До слова, якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів.

Теги: Франція фінансування Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента Олаф Шольц переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі основною відповіддю України на «снарядний голод» є інтенсифікація застосування FPV-дронів-камікадзе
Як змінилася «повітряна війна» і у кого перевага?
30 сiчня, 17:45
6 січня – Всесвітній день дітей-сиріт війни
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 сiчня, 00:00
Головною причиною повернення до України є туга за домом
Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження
19 сiчня, 11:21
Глава Пентагону Ллойд Остін та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Остін обговорив зі Столтенбергом збільшення виробництва зброї для потреб України
30 сiчня, 06:32
Центральна виборча комісія Росії опублікувала декларацію про доходи диктатора Володимира Путіна
Путін відзвітував про свої доходи за шість років
30 сiчня, 18:47
3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ
Розвідка зробила заяву щодо повернення українських полонених
6 сiчня, 18:20
Членів журі обирали українці завдяки голосуванню у застосунку «Дія»
Члени журі «Євробачення-2024»: стали відомі результати голосування у «Дії»
22 сiчня, 11:39
В акції беруть участь близько 800 тракторів
Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)
30 сiчня, 06:18
Засуджений співробітник Центрального аерогідродинамічного інституту імені Жуковського (ЦАГІ) Валерій Голубкін
Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування
2 лютого, 12:39

Політика

Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував
Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував
«План Байдена»: мир з Москвою в обмін на території? Що з цим робити
«План Байдена»: мир з Москвою в обмін на території? Що з цим робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5659
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5498
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4666
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4586
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua