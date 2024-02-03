Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки

У Києві відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні

Під час візиту французької делегації до Києва Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Про це інформує Офіс президента.

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Під час візиту французької делегації в Київ відбувся наступний етап переговорів з Францією стосовно укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні. Обговорено вдосконалений проєкт угоди, і сторони досягли згоди щодо окремих аспектів документа.

«Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди», – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

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Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.

Як відомо, безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів.

Нагадаємо, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

До слова, якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів.