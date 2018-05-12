Аби підзаробити, чоловік на власному тілі віз ліки на окупований Донбас

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На окупований Донбас намагались переправити ліків на 25 тисяч гривень

Прикордонники Донецького загону спільно з представником Державної фіскальної служби викрили спробу переправити на тимчасово окуповані території ліки з метою подальшого перепродажу. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, інцидент стався на КПВВ «Новотроїцьке». Під одягом громадянина України знайшли майже 285 упаковок різних лікарських засобів. Вони були примотані до тіла чоловіка. Їх вартість становить близько 25 тисяч гривень.

Як пояснив чоловік, на підконтрольній російським найманцям території він хотів підзаробити продавши ліки, адже в так званій «ДНР» на медпрепарати значний дефіцит, вони набагато дорожчі і лікарський ринок монополізовано бойовиками.

Окрім того, в КПВВ «Марїнка» близько 18.00 прикордонники Краматорського загону та представники фіскальної служби затримали автомобіль, яким спробували перевезти кошти в сумі 76,5 тисяч доларів США. Ховали їх за спинкою задніх сидінь під газовою установкою. Порушника разом з грошима передано співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил для прийняття правового рішення.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками інших відомств зі складу Об'єднаних сил продовжують роботу з недопущення порушення правил переміщення товарів через лінію розмежування.