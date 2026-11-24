Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели переговори тет-а-тет в Ужгороді. Це перший візит очільника угорського уряду до України з 2015 року. Про це повідомляє «Главком».

Переговори Зеленського та Мадяра проходили за зачиненими дверима. Паралельно в сусідньому приміщенні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з угорською делегацією на чолі з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

Під час візиту Зеленський та Мадяр відвідали Пагорб слави в Ужгороді, де вшанували пам’ять загиблих українських військовослужбовців. За словами президента України, там поховано 315 українських захисників.

Мадяр заявив, що Угорщина засуджує російську агресію та з 2022 року надає Україні гуманітарну допомогу. За його словами, країна прийняла десятки тисяч українських біженців, серед яких діти та представники угорської громади Закарпаття.

Угорська делегація привезла до України гуманітарну допомогу на суму близько 1 млрд форинтів (приблизно $3 млн). До неї увійшли медичні монітори, лікарські засоби, генератори, інше енергетичне обладнання та транспортні засоби.

Крім того, угорський уряд виділив ще 1 млрд форинтів на підтримку угорської громади Закарпаття. Для цього буде створено фонд імені Ілони Зріні, діяльність якого буде спрямована на підтримку медицини, освіти, культури та покращення умов життя представників громади.

Окремо прем’єр-міністр Угорщини повідомив про досягнення домовленостей між Києвом та Будапештом стосовно прав угорської національної меншини в Україні.

За словами Мадяра, протягом кількох тижнів сторонам вдалося узгодити десять пунктів, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав представників угорської громади.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття. Разом із главою угорського уряду до України прибула очільниця Міністерства закордонних справ країни Аніта Орбан.