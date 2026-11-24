Втрати особового складу російської армії у 2026 році перевищили показники за весь 2024 рік

Російська армія встановила новий річний антирекорд втрат особового складу за час повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на 24 листопада 2026 року втрати противника від початку року сягнули 432 519 військових, перевищивши показник за весь 2024 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, попередній річний антирекорд російська армія встановила у 2024 році, коли її втрати становили 430 790 військових. Цьогоріч цей показник перевищено за понад п'ять тижнів до завершення календарного року.

Для розуміння масштабів втрат російської армії Генштаб порівняв їх із чисельністю населення чотирьох регіонів РФ:

Ненецького автономного округу;

Чукотського автономного округу;

Магаданської області;

Республіки Алтай.

Сукупне населення цих регіонів становить близько 434 тис. осіб. Їхня загальна площа сягає 1,5 млн кв. км, що майже у 2,5 раза перевищує територію України.

У Генеральному штабі наголосили, що такі показники є результатом щоденної роботи української піхоти, артилерії, підрозділів безпілотних систем, танкістів, авіації та інших складових Сил оборони.

Українське військове командування зазначило, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати противнику втрат, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Нагадаємо, станом на ранок 24 листопада загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,64 млн осіб. За попередню добу цей показник збільшився на 1 848 військових.

Також 9 листопада Генеральний штаб повідомляв про рекордні добові втрати російської армії у 2026 році. Тоді, за даними українського військового командування, втрати противника за добу становили 2 980 осіб.