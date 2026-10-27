«Або вийти, або померти від голодної смерті». Чоловік розповів, як із сім’єю вибрався з Олешок
Маршрут родини пролягав через окуповану територію, Росію та Білорусь
55-річний Віталій разом із дружиною, 13-річним сином і котом понад чотири роки прожив в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Коли їжа майже закінчилася, родина вирішила тікати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC News Україна.
«Стакан гречки на трьох... Ви можете додати до свого раціону салат з одного огірка, одного помідора, і щоб більше втамувати відчуття голоду, ми додавали траву портулак, щоб було відчуття ситості. Дивишся на залишки своїх продуктів і розумієш, що тобі тільки один шлях – або вийти, або померти від голодної смерті», – розповів чоловік.
На початку вересня родина наважилася на втечу. Попереду були 23 км небезпечного шляху, частина якого була замінована. «Дорога була складна – це 23 км. Приблизно 5 км дороги – заміновані», – уточнив Віталій.
Маршрут родини пролягав через окуповану територію, Росію та Білорусь. Лише 17 вересня вони змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Першою покупкою після повернення стала картопля.
«Дитина в мене дуже полюбляє картоплю – ми відразу купили картоплі, якої (в Олешках – «Главком») взагалі не було. Зварили пюре», – зазначив чоловік.
Голова сім'ї зізнався що ставиться скептично до перемир'я в Олешках: «Я дуже скептично до цього всього відношуся, проживши чотири з половиною роки серед російських військових, ти розумієш, що майже все, що вони кажуть – це брехня».
Нагадаємо, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.
Як відомо, на визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 27 жовтня за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії.
До слова, підготовка безпечного коридору до Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини може зайняти кілька днів. Про це російські військові повідомили ЗМІ.
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