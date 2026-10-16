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В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Український безпілотник StarGate під час випробувань системи евакуації поранених
фото: Associated Press

Безпілотник здатен перевозити військових на відстань до 15 км і повертатися самостійно в разі втрати зв’язку

Українська компанія SkyFall розробила перший повітряний дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Безпілотник StarGate може транспортувати людину разом із бойовим спорядженням, а його випробування вже розпочали у фронтових умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Журналісти агентства отримали ексклюзивний доступ до демонстрації апарата. Під час випробувань шестигвинтовий дрон підняв у повітря ноші з вантажем, що імітував пораненого бійця в бронежилеті.

StarGate створювали протягом року на запит українських військових. Ідея виникла через складність евакуації із зон, які перебувають під постійним вогневим контролем російських безпілотників та артилерії.

На окремих ділянках фронту такі небезпечні території простягаються на 10–15 км і більше. Наземні роботизовані комплекси можуть долати цю відстань кілька годин, а пошкоджені дороги, міни та водні перешкоди нерідко унеможливлюють їхнє використання.

«Подолати 10 кілометрів за лічені хвилини – це була б кардинальна зміна на передовій», – зазначив командир із позивним КВН із підрозділу Code 9.2.

Дрон StarGate може евакуювати поранених військових із позицій, недоступних для наземної техніки
Дрон StarGate може евакуювати поранених військових із позицій, недоступних для наземної техніки
фото: Associated Press

Що відомо про можливості StarGate

За даними розробників, дрон здатен підіймати до 150 кг – цього достатньо для транспортування військового в бронежилеті та з необхідним спорядженням. Його евакуаційний модуль обладнаний спеціальними ношами.

Крейсерська швидкість StarGate становить 65 км/год, максимальна – 105 км/год. Дальність польоту в один бік сягає 15 км, а підготовка до вильоту займає приблизно 10 хвилин.

Особливу увагу інженери приділили захисту від ворожих дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Під час демонстрації StarGate випробовували в умовах імітованих атак FPV-безпілотників та радіоперешкод. Один із дронів-перехоплювачів вдалося нейтралізувати за допомогою сітки.

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Коли дрон почнуть використовувати на фронті

Цього тижня StarGate передали бойовому підрозділу для перевірки в умовах передової. Військові наголошують, що оцінювати ефективність технології зарано: для отримання перших достовірних результатів знадобиться щонайменше місяць.

Орієнтовна вартість одного комплексу стартує від $50 тис. залежно від комплектації. До кінця 2026 року SkyFall планує вийти на виробництво до тисячі таких апаратів щомісяця.

Компанія також відома розробкою важких дронів Vampire, які російські військові називають «Баба Яга», FPV-безпілотників Shrike та дронів-перехоплювачів P1-SUN.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про проблеми евакуації поранених із передової. Через масове застосування російських дронів доставити бійців до стабілізаційних пунктів стає дедалі складніше. Наземні роботи допомагають вивозити військових із небезпечних позицій, однак мають обмеження щодо швидкості та прохідності.

Також командування Медичних сил пояснювало переваги наземних роботизованих комплексів і броньованих медичних машин. Роботи дозволяють забирати поранених без ризику для екіпажу, тоді як броньована техніка забезпечує можливість надавати медичну допомогу під час транспортування.

 

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Теги: військові технології безпілотник евакуація

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