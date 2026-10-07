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Росіяни підготували провокацію в окупованих Олешках: СБУ розкрила задум

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни підготували провокацію в окупованих Олешках: СБУ розкрила задум
СБУ розкрила сценарій російської інформаційної операції в Олешках
фото: most.ks.ua

Окупанти отримали наказ залучити місцевих жителів до серії відео, зміст яких визначили заздалегідь

Російські військові підготували низку інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Для цього окупанти планують записати серію відео з місцевими жителями та використати їх для поширення потрібних Кремлю тверджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

Інформацію про підготовку операції СБУ отримала під час контррозвідувальної діяльності. За оперативними даними спецслужби, військовослужбовці одного з підрозділів російської армії вже отримали відповідний наказ.

Окупанти мають підготувати серію так званих «компрометуючих» інтерв'ю за участю жителів захопленого міста. При цьому росіяни заздалегідь визначили, що саме повинні говорити люди на камеру.

За задумом противника, мешканці Олешок мають звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та нібито блокаді міста. Також від них вимагатимуть дискредитувати рішення військово-політичного керівництва України.

Ще одним обов'язковим елементом підготовлених росіянами матеріалів, за даними СБУ, мають стати позитивні висловлювання місцевих жителів про російських військових та слова вдячності на їхню адресу. Реалізувати інформаційно-психологічну операцію російська сторона планує протягом жовтня – на початку листопада 2026 року.

У Службі безпеки зазначили, що за допомогою подібних операцій Росія намагається впливати на психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

У зв'язку з цим спецслужба закликала представників українських засобів масової інформації та громадян критично ставитися до появи «сенсаційних» матеріалів щодо ситуації в Олешках.

Зокрема, українців закликали не довіряти інформації з російських та проросійських Telegram-каналів, не поширювати неперевірені дані та орієнтуватися на інформацію з офіційних джерел.

СБУ наголосила, що системно протидіє спробам російських спецслужб і військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Правоохоронці продовжують виявляти подібні задуми та вживати заходів для їх нейтралізації.

Нагадаємо, Європейська комісія раніше відреагувала на критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках. Єврокомісарка Аджа Лябіб заявила, що цивільні опинилися в облозі російських військ без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги. Вона закликала забезпечити безперешкодне надходження гуманітарної допомоги та дозволити цивільним залишити місто. За словами Лябіб, гуманітарні партнери ЄС готові здійснювати постачання, однак для цього їм необхідний безпечний і постійний доступ до людей на окупованій території.

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Теги: Олешки Херсонщина окупанти росія

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