Активісти облили Чорновола зеленкою: екснардеп вказав на винних

Екснардеп наголосив, що його вже не один раз попереджали про провокації щодо нього

Чорновіл зазначив, що нападники зчинили галас і відмовилися слухати його аргументи

Політолог і колишній народний депутат Тарас Чорновіл, на якого сьогодні, 13 червня, біля його помешкання напали активісти і облили зеленкою та сечею, назвав акцію персональною помстою з боку Офісу президента. Про це Чорновіл заявив в коментарі «Прямому».

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За словами політика, формально його звинувачували у тому, що він колись написав допис, в якому, як вважали нападники, він нібито образив керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову.

«Насправді це є повна ахінея. Тому що в дописі про неї йшлося, тільки про факт, що її включили в ефір на «5 каналі». Я вважаю, що це було некоректно, що до глядачів «5 каналу». На цьому все закінчилося. Там було висловлювання жорсткіше – про тих, ким заповнюють ефір того ж самого національного телемарафону», – уточнив він.

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Чорновіл зазначив, що нападники зчинили галас і відмовилися слухати його аргументи.

«Спочатку бачив, що сиділи тільки троє. Потім звідкись з’явилося кілька десятків, більше двадцяти людей, оточили, почали шарпати, кричати. Основна маса з тих більше двадцяти людей були старшокласники, як виглядає. Їхнє завдання було відбути масовку. Реально до мене чіплялися і без перерви верещали тільки двоє людей: жінка сорока років десь приблизно і якийсь там хлопець двадцяти з чимось років», – сказав колишній депутат.

«Я розвернувся і пішов, в кінці кінців. Вони мені пообклеювали машину, а потім догнали. Хотіли хляпнути в лице зеленкою. Я встиг відвернутися в якусь секунду. Тому облили хіба що піджак, хоча цілили явно в обличчя. Я просто встиг відвернутися і пригнутися. Там була ціла склянка зеленки, спеціально вже підготовлена. І далі відповідно довга шарпанина, штурхання, кидання», – зазначивЧорновіл.

Він додав, що коли зателефонував у поліцію, нападники дуже швидко зникли.

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«Але вони повиставляли (оприлюднили в соцмережах – ред) купу записів. Тому, якщо є бажання встановити (особи нападників – ред) – дуже просто», – наголосив політолог.

На його думку, всі ці люди, крім двох, взагалі не були обізнані в суті претензій.

«Я можу сказати однозначно: теза, з якою вони говорили, нібито з якої причини вони мають до мене претензії, – це є абсолютно повністю притягнуто за вуха. Тим більше, там не було персональних образ до конкретно тієї людини, яку вони там дуже люблять. Мова йде про особисту помсту. Я пишу досить часто про особу Єрмака», – пояснив Чорновіл.

Екснардеп наголосив, що його вже не один раз попереджали про провокації щодо нього.

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«Тому моє розуміння – це є персональна помста керівника Офісу президента. Я не бачу іншої причини, інших обставин», – підсумував Тарас Чорновіл.Сьогодні у Києві активісти напали на політика Тараса Чорновола. У такий спосіб активісти помстилися ексдепутату за те, що він нібито ображав наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову. Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття.

До відома, керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» і депутатка Київської міськради Аліна Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник