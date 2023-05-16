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Ракетний обстріл України: ситуація в регіонах після атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний обстріл України: ситуація в регіонах після атаки РФ
В результаті обстрілу пошкоджено та знищено житло та господарчі споруди на Херсонщині
фото: пресслужба ДСНС

На Донеччині за добу: п'ятеро загиблих, четверо поранених

 

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Вночі під час повітряної тривоги працювало ППО. Фактів влучань не зафіксовано, постраждалих немає. Є попередня інформація про падіння уламків та пошкодження двох приватних будинків. Дані уточнюються.

Черкащина

Під час повітряної тривоги сьогодні вночі силами ППО знищено над областю ворожий безпілотник. Без потерпілих і руйнацій.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, із реактивної артилерії, мінометів, ствольної артилерії, Корюківський та Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу знищено нежитловий будинок та пошкоджено сім приватних будівель у Сновській громаді Корюківського району. Минулося без жертв.

Сумщина

Сьогодні зранку росіяни здійснили два обстріли прикордоння. Шалигинська громада: обстріл зі стрілецької зброї та крупнокаліберного кулемета (черги). Білопільська громада: був мінометний обстріл (сім вибухів). Попередньо – без втрат.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Шалигинська та Новослобідська громади.

У Новослобідській громаді в результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Також через мінометний обстріл (6 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.

Запорізька область

За добу – 90 ударів по 14 містах і селах області. 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних — по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли.

Зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів. Рашисти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі «Гради» відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.

Дніпропетровщина

Вчора ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Під удар потрапила Червоногригорівська громада, та сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів. Постраждало четверо людей. У місті виникло кiлька пожеж, горіли господарські споруди та об'єкт iнфраструктури.

Побиті 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків. Знищена господарська споруда, вісім – потрощені, є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки та Стариця. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка та Берестове.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинуло двоє людей – чоловік і жінка, ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Ввечері ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Було зафіксовано влучання поблизу підрозділу ДСНС, обстрілом пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди, будівлю Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Також зафіксовано влучання поруч з будівлею ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ».

У с. Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Луганщина

На Сватівщині противник спробував покращити тактичне положення поряд з Новоселівським та успіху не досяг. У цьому населеному пункті не залишилося жодного місцевого жителя, але росіяни не полишають намірів його захопити. У Стельмахівці артилерійські обстріли спостерігаються майже щодня. Вчора ввечері звідти вдалося евакуювати літнього чоловіка.

Крім Стельмахівки ворог відкривав вогонь по Макіївці та Білогорівці. За добу противник здійснив 99 обстрілів (478 снарядів).

Донеччина

Ворог здійснив 32 обстріли за добу, застосувавши ЗРК «С-300», авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ «Град», артилерію. Обстріляно 17 населених пунктів: Костянтинівка, Часів Яр, Дружківка, Гірник, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Бахмут, смт Керамік, смт Гостре, с.Карлівка, с.Новоукраїнка, с.Первомайське, с.Дружба, с.Уманське, Краматорськ

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них три – багатоквартирних), дві школи, дитсадок, лікарня, 2 ЛЕП, залізнична колія, службовий автомобіль, будівля ліцею, церква, адмінбудівля Селидівської виправної колонії, котельня, 5 цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, адміністративна будівля, 4 гаражі, господарча споруда, газопровід.

На Донеччині за добу: п'ятеро загиблих, четверо поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито чотири російські ракети, випущені окупантами з акваторії Чорного моря.

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито чотири російські ракети, випущені окупантами з акваторії Чорного моря.

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

За добу – 80 обстрілів (407 снарядів), з них по м. Херсон – 14 обстрілів (60 снарядів). Росіяни вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру. Під вогнем був Корабельний район Херсона.  В результаті обстрілу пошкоджено та знищено житло та господарчі споруди. Виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Ворог обстріляляв Бериславщину. Під вогнем опинилося с.Львове Тягинської територіальної громади. Внаслідок обстрілу два чоловіки отримали поранення, нині лікарі надають їм необхідну допомогу.

Поблизу села Томарине Бериславської громади на російській міні підірвався трактор. Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. 53-річний чоловік отримав травми, стан потерпілого стабільний.

У селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією. Через детонацію він дістав тяжкі травми. Пораненого шпиталізували. Вночі 16 травня було обстріляно с.Кизимис Білозерської громади. Без постраждалих. Всього за добу через російську агресію пятеро людей зазнали поранення. З деокупованої територіії області евакуйовано 95 осіб.

Триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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