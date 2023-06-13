Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник

Аліна Михайлова: «Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка»

Керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» і депутатка Київської міськради Аліна Михайлова відреагувала на напад на ексдепутат Тарас Чорновола, якого активісти облили зеленкою та сечею. Адже саме на її адресу із уст політика прозвучали образи.

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«В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню.

По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні.

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По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!», – написала Михайлова.

Нагадаємо, колишній народний депутат Тарас Чорновіл втрапив у гучний скандал. Він розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову, назвавши її «підолігархічною ш*арою».

Сьогодні у Києві активісти напали на політика Тараса Чорновола. У такий спосіб активісти помстилися ексдепутату за те, що він нібито ображав наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову. Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття.