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Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
Чорновіл розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову
фото: ukrblog.com.ua

Аліна Михайлова: «Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка»

Керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» і депутатка Київської міськради Аліна Михайлова відреагувала на напад на ексдепутат Тарас Чорновола, якого активісти облили зеленкою та сечею. Адже саме на її адресу із уст політика прозвучали образи.

«В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню.

По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні.

По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!», – написала Михайлова.

Нагадаємо, колишній народний депутат Тарас Чорновіл втрапив у гучний скандал. Він розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову, назвавши її «підолігархічною ш*арою».

Сьогодні у Києві активісти напали на політика Тараса Чорновола. У такий спосіб активісти помстилися ексдепутату за те, що він нібито ображав наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову. Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття.

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Теги: депутат сміття політика українці напад активісти скандал традиції відео

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