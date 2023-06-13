Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)

Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття

Наразі політик біля свого будинку очікує співробітників поліції

У Києві активісти напали на політика Тараса Чорновола. Про це повідомляє Страна.ua.

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У такий спосіб активісти помстилися ексдепутату за те, що він нібито ображав наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову.

Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття.

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Сам Чорновіл каже, що ця акція це «замовлення» Офісу президента за критику влади.

Наразі Чорновіл стоїть біля свого будинку в очікуванні співробітників поліції, яких він викликав за фактом нападу. Активісти розійшлися.

Нагадаємо, колишній народний депутат Тарас Чорновіл втрапив у гучний скандал. Він розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову, назвавши її «підолігархічною ш*арою».

Як повідомлялося, керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» і депутатка Київської міськради Аліна Михайлова намагається через суд оформити власність на столичну квартиру, куплену за спільні кошти з відомим комбатом Дмитром Коцюбайлом (позивний «Да Вінчі»).