Головна Київ Новини
search button user button menu button

Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття
фото: Страна.ua

Наразі політик  біля свого будинку очікує співробітників поліції

У Києві активісти напали на політика Тараса Чорновола. Про це повідомляє Страна.ua.

У такий спосіб активісти помстилися ексдепутату за те, що він нібито ображав наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову.

Чорновола облили сечею, зеленкою після чого кинули у бак для сміття.

Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото) фото 1

Сам Чорновіл каже, що ця акція це «замовлення» Офісу президента за критику влади.

Наразі Чорновіл стоїть біля свого будинку в очікуванні співробітників поліції, яких він викликав за фактом нападу. Активісти розійшлися.

Нагадаємо, колишній народний депутат Тарас Чорновіл втрапив у гучний скандал. Він розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову, назвавши її «підолігархічною ш*арою».

Як повідомлялося, керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» і депутатка Київської міськради Аліна Михайлова намагається через суд оформити власність на столичну квартиру, куплену за спільні кошти з відомим комбатом Дмитром Коцюбайлом (позивний «Да Вінчі»).

Читайте також:

Теги: депутат акція сміття політика активісти скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

В одному з районів Києва демонтують величезні рекламні «хмарочоси»
В одному з районів Києва демонтують величезні рекламні «хмарочоси»
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ
Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ
Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових
Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових
Овочерізки та сковорода за понад 1,5 млн грн: що чиновники купили в київські укриття
Овочерізки та сковорода за понад 1,5 млн грн: що чиновники купили в київські укриття
У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом
У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
89K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
77K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
57K
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
39K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
28K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту