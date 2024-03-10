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Окупанти знизили темп наступальних дій біля Роботиного: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти знизили темп наступальних дій біля Роботиного: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська утримують позиції поблизу Кринок

Збройні сили України продовжують вести бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські війська знизили темп своїх наступальних дій біля Роботиного через удари українських безпілотників. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 9 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, озера Лиман, Кислівки, Ямполівки, Тернів і Спірного.

Під Бахмутом 9 березня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Дружби і Шумів.

Повідомляється, що речник Таврійського угруповання військ України Дмитро Лиховій заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку стабілізувалася і наразі російські війська досягають лише локальних незначних наступань.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, оскільки 9 березня в цьому районі тривали бої. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися далі в центрі Орлівки та незначно просунулися в полях на південь від Тоненького. Позиційні бої тривали в районі Степового, Бердичів, Семенівки, Орлівки, Тоненького, Сіверного, Первомайського та Невельського.

9 березня позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в районі Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки та Володимирівки.

Також тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Російський блогер заявив, що російські війська знизили темп своїх наступальних дій біля Роботиного через удари українських безпілотників і труднощі з очищенням захоплених українських окопів. Він стверджував, що російські сили також борються з «неадекватним» захистом радіоелектронної боротьби (РЕБ) поблизу Роботиного.

Українські та російські джерела заявляли, що станом на 9 березня українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.

Теги: ЗСУ війна фронт наступ

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