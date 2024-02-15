Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пекельна оборона Авдіївки. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пекельна оборона Авдіївки. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті
Нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки
фото з відкритих джерел

Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Велика Писарівка, Володимирівка, Олександрівка Сумської області; Кудіївка, Красне, Стариця, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито п'ять атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дев'ять атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще одну атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки ворога південніше Пречистівки та біля Старомайорського Донецької області. Противником завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір'я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Інженерне, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу, одному складу боєприпасів та одній радіолокаційній станції противника.

Нагадаємо, українські сили намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом.

До слова, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: війна Генштаб Авдіївка окупанти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полковник запасу підсумував, що нині Україна в третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, хто краще знищує стратегічні ресурси противника, той у підсумку матиме перемогу
Військовий експерт пояснив, чи може Авдіївка стати другим Бахмутом
Вчора, 10:09
У другому турі виборів президента Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб
Новообраний президент Фінлядії зробив заяву про майбутні відносини з Росією
12 лютого, 17:02
Російському ВПК не вистачає кваліфікованих кадрів
Чому виникли негативні тенденції в російському ВПК
11 лютого, 10:31
Близько половини населення ФРН побоюється, що наплив біженців приведе до зростання рівня злочинності
Німці втрачають відчуття безпеки у власній країні: результати дослідження
1 лютого, 08:31
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
ЗСУ стримують ворога на кількох напрямках – Генштаб
1 лютого, 07:15
Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки у районі Степового
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
1 лютого, 06:30
До другого туру виборів пройшли ексочільник МЗС Пекка Хаавісто та колишній прем'єр-міністр Александер Стубб
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
29 сiчня, 06:32
Сили оборони відбивають атаки противника і завдають йому значних втрат
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
22 сiчня, 07:10
Дмитро Медведєв неодноразово погрожував не лише Україні, а і всьому світу
Соратник Путіна змирився з існуванням держави Україна та вступом її до НАТО
18 сiчня, 06:40

Події в Україні

Пекельна оборона Авдіївки. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті
Пекельна оборона Авдіївки. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті
Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди
Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди
Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії
Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії
«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки
«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки
Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16
Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16
У Росії виникли проблеми з «Калібрами»: що змінилось
У Росії виникли проблеми з «Калібрами»: що змінилось

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
27K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes
26K
У столиці пролунали вибухи
13K
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
9555
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
8064
Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам

Новини

Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Сьогодні, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Сьогодні, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua