Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані

В Україні триває 731-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

За останні три місяці угрупування окупаційних військ зросло на 40 тис. осіб

Станом на 23 лютого 2024 року, в Україні воює близько 470 тис. російських військовослужбовців. Про це «Главкому» повідомив начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Цуріка у відповіді на запит.

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Також у Генштабі оцінили наступ російських військ із Білорусії як малоймовірний.

Загальна кількість бойових втрат ворога за два роки війни перевалила за 408 тис. осіб.

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Крім цього, за даними ресурсу minusrus.com, всього за час повномасштабної війни 1,22 млн окупантів одержали поранення.

Як відомо, в Україні триває 731-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на середину листопада 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що на території України перебувало близько 430 тис. російських окупантів. Середній вік російського солдата складав 35-40 років.