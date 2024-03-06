Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу» та «втому від війни»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу» та «втому від війни»
Данілов підкреслив, що пропозиції з урегулювання війни почнуться тільки після відновлення територіальної цілісності України
фото: rnbo.gov.ua

Секретар РНБО протверезив тих, хто увірував у «занепад Америки» та «російську міць»

Українці будуть боротися за свою свободу стільки, скільки потрібно, а росіянам ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Про це заявив у своєму дописі секретар РНБО Олексій Данілов.

«Упереджуючи різного роду «інсайти», експертні прогнози, коментарі «анонімних джерел», які активізувались на черговій хвилі розмов про «необхідність досягнення консенсусу», «припинення вогню», «пошуку мирних шляхів», «початку консультацій і переговорів», хотів би зробити декілька концептуальних зауважень. Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у «слабкість Заходу», «занепад Америки», «російську міць», «українську втому» та в інші мантри ефірів типу «раши тудей», – написав він.

Данілов наголосив, що «Українська формула миру» Зеленського – це документ практичних реалізацій. Він додав, що «російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей», а контактів з росіянами не буде, поки не буде справедливого суду і покарання.

Секретар РНБО підкреслив, що пропозиції з урегулювання війни почнуться тільки після відновлення територіальної цілісності України. Він також повідомив, що ситуація на фронті важка: «Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають – і зі «снарядним голодом», і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором».

Олексій Данілов зазначив, що українське суспільство втомилось від війни, але додав, що, «обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно». На думку секретаря РНБО, зусилля міжнародних посередників необхідно спрямувати на повернення Росії до дій у рамках міжнародного права та ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення до країни-агресорки.

Нагадаємо, російське керівництво визначає для себе 2024 рік як ключовий і вирішальний. РФ намагається «завдати нокауту», вкидаючи у війну максимум ресурсів. Секретар РНБО Олексій Данілов  зазначив, що за відсутності успіхів на фронті РФ зіштовхнеться зі сплеском суспільного невдоволення, оскільки потрібно буде і надалі проводити мобілізацію та вкладати кошти у війну. 

Читайте також: Вибори у США: Данілов розповів, що задумав Путін
Теги: росія війна Україна Олексій Данілов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людство знову підходить до краю прірви?
Світ приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди
24 лютого, 14:00
Лінія окупації Абхазії
«Безпека» по-російськи. Як Москва посилює контроль за окупованими грузинськими територіями геополітика
28 лютого, 10:00
Згідно з наказом голови СБУ, співробітники служби переміщені для виконання оперативно-бойових завдань на території Донецької та Луганської областей
Працівники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинилися на фронті
15 лютого, 19:34
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
24 лютого, 18:45
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
24 лютого, 19:44
Юрій Ногай служив стрільцем
Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая
8 лютого, 09:00
Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удару по бліндажу ворога
Бійці «Азова» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною
17 лютого, 18:35
Росія також продовжує поширювати свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
23 лютого, 11:52
Перемогу в головній номінації Алан Бадоєв присвятив героям фільму
Фільм «Довга Доба» Алана Бадоєва переміг на фестивалі кіно Cinema for Victory
1 березня, 14:40

Політика

Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу» та «втому від війни»
Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу» та «втому від війни»
«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну
«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну
Шмигаль пояснив, як влада збирається повертати українців із-за кордону
Шмигаль пояснив, як влада збирається повертати українців із-за кордону
Зеленський: У Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян
Зеленський: У Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян
Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував
Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував
Кабмін звільнив заступника Мустафи Найєма
Кабмін звільнив заступника Мустафи Найєма

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
22K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
13K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
11K
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
8908
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)
4852
Польща може створити нове місто, більше за Варшаву

Новини

Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua