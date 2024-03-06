Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу» та «втому від війни»

Секретар РНБО протверезив тих, хто увірував у «занепад Америки» та «російську міць»

Українці будуть боротися за свою свободу стільки, скільки потрібно, а росіянам ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Про це заявив у своєму дописі секретар РНБО Олексій Данілов.

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«Упереджуючи різного роду «інсайти», експертні прогнози, коментарі «анонімних джерел», які активізувались на черговій хвилі розмов про «необхідність досягнення консенсусу», «припинення вогню», «пошуку мирних шляхів», «початку консультацій і переговорів», хотів би зробити декілька концептуальних зауважень. Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у «слабкість Заходу», «занепад Америки», «російську міць», «українську втому» та в інші мантри ефірів типу «раши тудей», – написав він.

Данілов наголосив, що «Українська формула миру» Зеленського – це документ практичних реалізацій. Він додав, що «російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей», а контактів з росіянами не буде, поки не буде справедливого суду і покарання.

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Секретар РНБО підкреслив, що пропозиції з урегулювання війни почнуться тільки після відновлення територіальної цілісності України. Він також повідомив, що ситуація на фронті важка: «Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають – і зі «снарядним голодом», і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором».

Олексій Данілов зазначив, що українське суспільство втомилось від війни, але додав, що, «обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно». На думку секретаря РНБО, зусилля міжнародних посередників необхідно спрямувати на повернення Росії до дій у рамках міжнародного права та ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення до країни-агресорки.

Нагадаємо, російське керівництво визначає для себе 2024 рік як ключовий і вирішальний. РФ намагається «завдати нокауту», вкидаючи у війну максимум ресурсів. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що за відсутності успіхів на фронті РФ зіштовхнеться зі сплеском суспільного невдоволення, оскільки потрібно буде і надалі проводити мобілізацію та вкладати кошти у війну.