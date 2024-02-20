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Микола Княжицький Народний депутат України

Блокада українського кордону поляками. Чи є для цього реальні підстави?

glavcom.ua
«Блокування українських кордонів є несправедливим»
фото з відкритих джерел

Очевидно, що блокування українських кордонів є несправедливим

Чому поляки блокують українські дороги? Чи є для цього якісь реальні підстави? Насправді ні.

Українське зерно в Польщу не постачається, поляки наклали ембарго на поставки українського збіжжя на польські ринки.

Що ж тоді штовхає польських фермерів на блокування доріг? Причин декілька.

Одна з них, як би  дивно це не звучало, це причина внутрішньополітична. Польські політичні партії конкурують між собою, кожна хоче показати себе найбільшим захисником селян. Та й усередині кожної з партій інколи бувають люди, які теж через цю конкуренцію намагаються зробити собі політичний авторитет на розкручуванні антиукраїнської істерії і на тому, щоб ще раз показати себе тими, хто найбільше турбується про польський ринок.

Очевидно, що блокування українських кордонів є несправедливим. Вимоги польських селян теж стосуються не лише України, більшість із них стосуються загальноєвропейського ринку та вимог до якості продукції з екологічної точки зору. Українські селяни теж підтримали б такі вимоги, якби ми були членами Європейського союзу.

Чому ж тоді блокують саме кордони з Україною, запитую я?

Мої польські знайомі відповідають, що блокування кордонів є найбільш чутливим, про це найбільше говоритимуть у світі, про це найбільше напишуть газети, і саме через те блокуються саме кордони. Очевидно, що є ще декілька причин. Як не дивно, Польща є найбільшим конкурентом України на європейському ринку після того, як європейські ринки відкрилися. Для українців. Тому найскладніші переговори про членство в Європейському Союзі у нас будуть саме з поляками.

Структура нашої економіки схожа, структура нашого виробництва і кліматичні умови теж схожі, і очевидно, що поляки робитимуть усе для того, щоб обмежити українців на загальноукраїнському ринку, коли ми будемо говорити про спільний ринок. До цього докладаються також і росіяни. Велика антиукраїнська істерія, яка роздмухується в соціальних мережах, провадиться саме російськими спецслужбами. Про це мені говорили багато моїх польських знайомих, які аналізують польські соціальні мережі. Російські спецслужби зацікавлені не лише посварити поляків і українців, не лише обмежити наш доступ до кордону з НАТО, а й… посварити поляків між собою – саме тому ця історія стосується не лише зовнішніх факторів і блокування українського кордону, а й внутрішніх факторів – ставлення різних поляків, різних політичних партій до всіх цих акцій. Всі ці акції так чи інакше, очевидно, співпали із перемовинами про вступ України до Європейського Союзу із величезними маніпуляціями в соціальних мережах. 

Саме тому я давно говорю, що це є питання національної безпеки. Так, поки що українську амуніцію для української артилерії і все, що постачається українським військовим через кордон, пропускають, але це поки що.

Ми вже бачили приклади блокування і пасажирських потягів. Ми вже бачили приклади блокування військової техніки, і якщо ця антиукраїнська істерія розвиватиметься і рухатиметься далі, то очевидно, що таких прикладів буде все більше і більше. Саме в цьому і зацікавлена Росія, тому Україна обов'язково повинна звернутися до Ради Україна-НАТО і перевести розмову до безпекового фактору. Дивним є те, що коли полякам говориш про нашу війну, вони часом не хочуть уже про неї чути. Вони стверджують: «Так, ми багато вам допомагали, а тепер маємо свої інтереси, які хочемо захистити, і не потрібно нам розповідати про вашу війну, нас це не обходить».

Саме такі настрої культивуються російськими службами в польських соціальних мережах. Саме з такими настроями українцям потрібно боротися на значно серйознішому рівні ніж ми це робимо зараз.

Намагаюся донести нашу позицію нашим польським колегам у Сеймі. Ми просто зобов'язані зараз не сваритися, а об'єднатися проти спільного ворога.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кордон Україна Польща росія війна

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Микола Княжицький

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