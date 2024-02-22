Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту

Чоловік мав три вищі освіти. Уперше захищати Батьківщину пішов ще у 2015-му

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Плахуту.

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Військовослужбовець Олександр Плахута (позивні Плах, Салман) загинув 19 січня 2023 року біля селища Серебрянка Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу державу від російських загарбників.

Олександр народився 5 жовтня 1981 року у Шостці Сумської області. Закінчив хіміко-технологічний технікум ім. Кожедуба. Він любив мандрувати, досліджувати пам’ятки, вивчати історію нашої країни. Одним із захоплень Олександра був спорт. Він брав участь у змаганнях з карате, неодноразово здобував перемоги.

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«Брат багато років займався спортом. Та й останнім часом ходив на тренування, підтримував себе у формі. Не палив, не вживав алкоголь взагалі. Вів активний спосіб життя», – розповіла сестра полеглого воїна Наталія Мамчур.

Олександр Плахута з сестрою фото з відкритих джерел

Олександр здобув три вищі освіти: електротехнічну – у Харківському політехнічному інституті, юридичну – в академії ім. Ярослава Мудрого, а після навчався в Національній академії державного управління при Президенті України у Харкові.

«Наскільки у нього був запал до знань сильний. Сашко здобував освіту, сидів за конспектами, все нотував. Зараз у нас багато його конспектів залишилося. Брат взагалі хотів працювати на країну, не на себе. З його знаннями можна було би бізнес свій відкрити. Неодноразово йому пропонували друзі та знайомі разом працювати, але він відмовлявся, бо хотів саме бути корисним державі», – розповіла сестра.

Усі свої знання чоловік застосовував на практиці. Останнє місце роботи Олександра – компанія «Укренерго», де обіймав посаду провідного інженера. «Міг бути заброньований і нікуди не піти, але він не міг не піти. Просто не міг. Задовго до початку повномасштабного вторгнення ми у родині обговорювали те, що робитимемо у випадку нападу. Сашко заздалегідь придбав тактичну аптечку, спорядження та усе, що йому могло знадобитися. Коли розпочалася повномасштабна війна, був готовий. Просто узяв речі та пішов», – пригадала Наталія.

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Олександр Плахута з сестрою фото з відкритих джерел

За її словами, брат у перші ж дні пішов у територіальний центр комплектування у Києві, а потім приєднався до тієї бригади, у складі якої у 2015–2016 роках брав участь в антитерористичній операції. «Тоді Олександр також був добровольцем. Оскільки особливо навчати його не потрібно було, бо досвід мав, одразу поїхав у «гарячі» точки країни. І майже рік воював», – розповіла Наталія.

Плахута пішов воювати добровольцем ще у 2015 році фото з відкритих джерел

Сестра Плаха пам’ятає його чесним, скромним, справедливим, сміливим. Він не боявся висловити свою позицію, водночас був відкритий, із тонким почуттям гумору, готовий у будь-яку хвилину прийти на допомогу та підтримати.

Олександр не сприймав лицемірства, мав величезну силу духу, був добрий до близьких і ненавидів ворогів України. Захисник мріяв про вільну, квітучу країну з чесними правилами, справедливими судами, без корупції.

фото з відкритих джерел

Чесність, справедливість, неприйняття лицемірства, величезна сила духу, доброта до близьких і ненависть до ворогів України – ось головні риси Олександра. Він не боявся смерті, він завжди жартував, і навіть перебуваючи у пеклі, знаходив слова, щоб підтримувати рідних у тилу. Олександр постійно казав: «Всі наші жертви будуть недаремні, ми творимо історію України».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.