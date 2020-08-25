У віце-прем'єра Молдови підтвердили Covid-19



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У віце-прем'єра Молдови підтвердили Covid-19

На Covid-19 також захворів радник прем'єр-міністра Молдови Микола Радіца

Віце-прем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Крістіна Лесник заразилася коронавірусом. Крім того на Covid-19 захворів радник прем'єр-міністра Молдови, гендиректор агентства міжетнічних відносин Микола Радіца.

Про це повідомляє NewsMaker.

Радіца в соцмережі написав, що коронавірус у нього виявили ще 25 днів тому. І він дотепер перебуває у реанімації.

«На жаль, захворіла вся моя сім'я. Відколи я вийшов з коми, я не знаю про них нічого, оскільки ми лежимо в різних лікарнях»,– зазначив радник прем'єра Молдови.

Трохи раніше в Бюро реінтеграції Молдови повідомили, що коронавірус виявили у віцепрем'єр-міністра Крістіни Лесник. Зараз вона проходить лікування вдома.

Разом із тим радник прем'єр-міністра зі зв'язків з громадськістю Борис Харя запевнив, що спалаху Covid-19 в уряді немає, і кабінет не збирається на карантин.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я, праці і соцзахисту Молдови вперше за час пандемії зафіксувало добову кількість заражень коронавірусом вище 600 випадків.