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Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков
Усі партнери України розуміють, що росіян потрібно зупинити
фото з відкритих джерел

У союзників немає втоми від допомоги Києву

Міжнародні партнери та союзники рішуче налаштовані на перемогу України у війні з Росією. Уже 54 країни приєднались до антикремлівської коаліції. Про це повідомив міністр оборони Олесій Резніков в ефірі телеканалу Freeдом.

«По суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 держав. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях «Рамштайну», – відзначив очільник МЗС.

За його словами, оскільки це відбувалося в Брюсселі, то, крім зустрічі в межах «Рамштайну», там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Україна була запрошена як гість на почесному місці.

«Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу. Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги», – наголосив міністр.

Він також підкреслив, що весь світ надихається героїзмом наших захисників і захисниць, цивільних, загалом усіх українців і хоче бути співавтором нашої перемоги.

Крім того, Резніков категорично запевнив, що під час засідань «Рамштайну» жодні політичні питання, зокрема й щодо переговорів із Росією, не обговорюються.

«Від слова «зовсім». Обговорюється допомога Україні зброєю, запуски ВПК, щоб вони виготовляли снаряди, зброю, поповнювали свої склади, щоб поліпшити наші спроможності, і всі розуміють, що нам потрібно йти в контрнаступ. Усі розуміють, що нам потрібно зупинити росіян, що нам потрібно звільнити тимчасово окуповані території», – резюмував міністр.

Нагадаємо, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» може пройти у середині березня і, ймовірно, в режимі онлайн.

До слова, Резніков нещодавно розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра.

14-15 лютого у Брюсселі проходило засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн-9». Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9».

Зеленський заявив, що про результати «Рамштайну» можна розповідати не все.

Теги: коаліція міністр Україна

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