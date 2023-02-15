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Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Країни об’єднуються задля забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами

Офіційні Париж та Канберра домовились спільно нарощувати виробництво снарядів для української армії. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу по завершенню засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось у Брюсселі (так званий «Рамштайн»). Трансляцію заходу вело американське міноборони вело у Twitter.

«Франція оголосила, що співпрацюватиме з Австралією з метою нарощування виробництва боєприпасів калібру 155 мм для підтримки України», – заявив Остін.

Наразі представники жодної з перелічених країн не дали офіційно інформації щодо заяви Ллойда Остіна. Втім, вперше про можливість такої співпраці було оголошено ще у грудні. Тоді міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню на прес-конференції в Парижі за підсумками переговорів у форматі «2+2» з австралійськими колегами, розповів, що Франція та Австралія розпочнуть виробництво снарядів 155 мм калібру для їхнього постачання в Україну. Прогнозувалося, що розпочати постачання боєприпасів для ЗСУ вони зможуть вже у першому кварталі поточного року.

Як відомо, у вівторок, 14 лютого, відбулася дев'ята зустрічі у форматі «Рамштайн». Під час наради міністрів оборони країн-партнерів ключовими темами стали український контрнаступ, забезпечення країни достатньою кількістю боєприпасів, а також подальше розширення так званої танкової коаліції.

Теги: боєприпаси Україна Франція Австралія США

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