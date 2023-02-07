Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова
фото ілюстративне

Детективи БЕБ виявили руду на підпільних складах РФ на території декількох морських портів на Одещині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Стратегічна сировина опосередковано належить російському олігарху, наближеному до президента Росії. Проти нього введені санкції РНБО України, США та Євросоюзу. Детективи БЕБ виявили руду на підпільних складах Російської Федерації на території декількох морських портів в Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше співробітники БЕБ викрили цю компанію російського олігарха в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. В 2021-2022 році через схему обірваного транзиту вона нанесла збитки державі на суму понад 118 млн грн.

Раніше в СБУ уточнювали, що знайдена партія залізної руди в Україні належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд м. Києва передав Агентству з розшуку і менеджменту активів в управління корпоративні права готелю «Кримський бриз» на суму 1,8 млрд грн.

Теги: Україна росія війна арешт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 вересня Медведчука обміняли на 200 українських військових
АРМА обрала управителя для спортивної бази Медведчука під Києвом
10 сiчня, 12:28
Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів
АРМА не знає, скільки коштів отримав бюджет від управління російськими активами
21 листопада, 2022, 11:24
Підприємці створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність
Суд передав АРМА активи двох підприємств, які належали росіянам
2 листопада, 2022, 11:16

Економіка

У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова
У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова
Гетманцев розповів, чи повернеться курс долара до «довоєнного періоду»
Гетманцев розповів, чи повернеться курс долара до «довоєнного періоду»
Де найдешевші квартири в Україні: ціни в регіонах
Де найдешевші квартири в Україні: ціни в регіонах
Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9698
У Росії трапився землетрус
8208
Пісня «Дєнь побєди» лунала у київському метро: реакція поліції
8019
«У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд
7254
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Сьогодні, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Сьогодні, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Сьогодні, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Сьогодні, 11:01
У Росії трапився землетрус
Сьогодні, 10:07
Міністр оборони Данії потрапив у лікарню після повернення з України
Сьогодні, 09:54

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту