У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова

Детективи БЕБ виявили руду на підпільних складах РФ на території декількох морських портів на Одещині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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«Стратегічна сировина опосередковано належить російському олігарху, наближеному до президента Росії. Проти нього введені санкції РНБО України, США та Євросоюзу. Детективи БЕБ виявили руду на підпільних складах Російської Федерації на території декількох морських портів в Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше співробітники БЕБ викрили цю компанію російського олігарха в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. В 2021-2022 році через схему обірваного транзиту вона нанесла збитки державі на суму понад 118 млн грн.

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Раніше в СБУ уточнювали, що знайдена партія залізної руди в Україні належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд м. Києва передав Агентству з розшуку і менеджменту активів в управління корпоративні права готелю «Кримський бриз» на суму 1,8 млрд грн.