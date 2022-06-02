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    Події в Україні

    Арестович оцінив загрозу оточення українських військ у Сєвєродонецьку

    Бої за Сєвєродонецьк тривають&nbsp; - Арестович оцінив загрозу оточення українських військ у Сєвєродонецьку
    Бої за Сєвєродонецьк тривають 
    фото з відкритих джерел

    Навіть якщо російські загарбники захоплять Сєвєродонецьк, то далі упруться у високий берег

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі немає загрози оточення окупантами українських військ у Сєвєродонецьку. Про це він розповів у програмі «Фейгін Live»

    За словами Арестовича, українські захисники відступають там керовано. Навіть якщо російські загарбники захоплять Сєвєродонецьк, то далі упруться у високий берег, адже Лисичанськ розташований вище.

    «Вони (російські війська – ред.) упруться у високий берег, тому що Лисичанськ вище від Сєвєродонецька, промзона. Далі – здрастуйте, треба капіталізуватися, щоб хоча б кудись зрушитися і щось зробити. Подивимося», – додав Арестович.

    Він наголосив, що завдання українських військових там – вимотувати та вибивати особовий склад загарбників та їхню техніку.

    Раніше Олексій Арестович розповів, що у Херсонській області російські війська влаштували розправу над мирними жителями.

    Станом на вечір 1 червня, російськими військами окуповано близько 80% Сєвєродонецька, включаючи східні квартали міста.

    У вечірньому зведенні 1 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

    За даними британської розвідки, більше половини Сєвєродонецька зайнято чеченськими бойовиками.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович оцінив загрозу оточення українських військ у Сєвєродонецьку