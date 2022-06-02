Арестович оцінив загрозу оточення українських військ у Сєвєродонецьку

Навіть якщо російські загарбники захоплять Сєвєродонецьк, то далі упруться у високий берег

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі немає загрози оточення окупантами українських військ у Сєвєродонецьку. Про це він розповів у програмі «Фейгін Live»

За словами Арестовича, українські захисники відступають там керовано. Навіть якщо російські загарбники захоплять Сєвєродонецьк, то далі упруться у високий берег, адже Лисичанськ розташований вище.

«Вони (російські війська – ред.) упруться у високий берег, тому що Лисичанськ вище від Сєвєродонецька, промзона. Далі – здрастуйте, треба капіталізуватися, щоб хоча б кудись зрушитися і щось зробити. Подивимося», – додав Арестович.

Він наголосив, що завдання українських військових там – вимотувати та вибивати особовий склад загарбників та їхню техніку.

Раніше Олексій Арестович розповів, що у Херсонській області російські війська влаштували розправу над мирними жителями.

Станом на вечір 1 червня, російськими військами окуповано близько 80% Сєвєродонецька, включаючи східні квартали міста.

У вечірньому зведенні 1 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

За даними британської розвідки, більше половини Сєвєродонецька зайнято чеченськими бойовиками.