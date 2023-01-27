Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні

У складі ПВК «Вагнер» ​​проти України воюють громадяни Німеччини, Сирії та інших країн

Іноземні найманці «Вагнер» отримають близько $7000 на місяць зарплатні. Про це пише видання Tagesspiegel

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Видання пише,що під час боїв у Бахмуті українцями було заарештовано двох німців. Один приїхав із Лейпцигу, інший — із Берліна, пише видання. В український полон потрапили також американець, француз, британець та сирієць.

Один із найманців розповів, що отримував близько $7000 на місяць – зарплата плюс надбавки. Однак, за його словами, «Вагнер» пропонує «бонуси»: за вбивство іноземців (для доказу потрібно пред'явити документ убитого) можна отримати додаткові 10 000 доларів.

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Напередодні Мінфін США включив ПВК «Вагнер» до списку міжнародних злочинних груп та розпорядився заморозити всі її американські активи.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де хоронять найманців.