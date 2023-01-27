Головна Новини
search button user button menu button

Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні

Ірина Глотова
glavcom.ua
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Бойовики «Вагнера» розповіли про свої заробітки
www.kanaldom.tv

У складі ПВК «Вагнер» ​​проти України воюють громадяни Німеччини, Сирії та інших країн

Іноземні найманці «Вагнер» отримають близько $7000 на місяць зарплатні. Про це пише видання Tagesspiegel 

Видання пише,що під час боїв у Бахмуті українцями було заарештовано двох німців. Один приїхав із Лейпцигу, інший — із Берліна, пише видання. В український полон потрапили також американець, француз, британець та сирієць.

Один із найманців розповів, що отримував близько $7000 на місяць – зарплата плюс надбавки. Однак, за його словами, «Вагнер» пропонує «бонуси»: за вбивство іноземців (для доказу потрібно пред'явити документ убитого) можна отримати додаткові 10 000 доларів.

Напередодні Мінфін США включив ПВК «Вагнер» до списку міжнародних злочинних груп та розпорядився заморозити всі її американські активи.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де хоронять найманців.

Читайте також: 

Теги: Мінфін зарплата вбивство полон цвинтар поховання ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прибуток «Вагнера» від видобутку корисних копалин, ймовірно, досяг приблизно $1 млрд
«Вагнер» фінансує війну в Україні за рахунок видобутого золота в Африці – Politico
20 сiчня, 18:41
Про вербування ув'язнених у російських в'язницях для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року
Із усіх завербованих «вагнерівцями» в’язнів на фронті залишилася лише п’ята частина – ЗМІ
23 сiчня, 15:17
США намагаються припинити діяльність ПВК «Вагнера»
США хочуть припинити діяльність ПВК «Вагнера»
24 сiчня, 01:36
Медведєва заарештували у Норвегії, де він попросив притулку
У Норвегії затримано колишнього командира «вагнерівців»
24 сiчня, 05:43
На війну в Україні ПВК «Вагнер» завербувал близько 50 тис. ув'язнених
Пригожин вербує у «Вагнер» вивезених до РФ українських в’язнів
25 сiчня, 07:49
США ввели санкції проти «вагнерівців»: список
США ввели санкції проти «вагнерівців»: список
Вчора, 17:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
13K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
7277
Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових
6870
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов

Новини

Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21
Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Сьогодні, 10:06
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
Сьогодні, 09:29
Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці
Сьогодні, 07:56
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Сьогодні, 07:39
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмута і Вугледара – Генштаб
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту