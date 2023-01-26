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США ввели санкції проти «вагнерівців»: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США ввели санкції проти «вагнерівців»: список
фото ілюстративне

У список санкцій потрапила сама ПВК «Вагнера», а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко

Сьогодні, 26 січня, стало відомо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти приватної військової компанії Росії «Вагнера». Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

«У той час як санкції та заходи експортного контролю щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують набирати чинності, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку – у тому числі через жорстоку групу «Вагнера» – для продовження своєї несправедливої війни проти України», – заявила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.

У список санкцій потрапила сама ПВК «Вагнера», а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.

За даними ЗМІ, він бере участь або надавав підтримку вербуванні солдатів у ПВК «Вагнера» і, отже, політиці та діям, які дестабілізують Україну чи підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України.

Крім того, під американські санкції потрапили численні юридичні та фізичні особи на різних континентах, що підтримують військові операції групи «Вагнера».

Зокрема:

  • Акціонерне товариство Terra Tech – російська технологічна компанія, що постачає космічні знімки, отримані за допомогою комерційних супутників, а також повітряні знімки, отримані безпілотними системами.
  • Дослідницький інститут космічної науки та техніки Чанша Тяньї - підприємство, розташоване в КНР, яке надало Terra Tech замовлення на супутникові знімки з радіолокатором із синтезованою апертурою над територією України.
  • Акціонерне товариство «Науково-виробничий концерн «БАРЛ» - російська космічна компанія, що підтримує військові дії Росії в Україні. Компанія надає російським військовим закордонні супутникові знімки високого дозволу.

Раніше повідомлялося, що влада США докладає зусиль до припинення діяльності російської приватної військової компанії «Вагнер» у тих країнах, де присутнє це угрупування.

До слова, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади.

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Теги: ПВК Вагнера санкції

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