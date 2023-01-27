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Ситуація на фронті: ворог продовжує наступ на чотирьох напрямках, на трьох обороняється

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація на фронті: ворог продовжує наступ на чотирьох напрямках, на трьох обороняється
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два райони зосередження живої сили загарбників
фотоз відкритих джерел

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів

Триває 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та сім  ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів російської федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Не зважаючи на значні втрати, з метою покращити тактичне положення противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка – Сумської; а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку

Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку

Противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку

Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК “вагнер”. Разом з тим, в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти.

Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.

У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана «адміністрація» здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два райони зосередження живої сили загарбників.

Як повідомлялося, воїни Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовий літак Су-25. Літак ліквідували на східному напрямку.

Теги: Генштаб ЗСУ війна

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