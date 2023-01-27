Розвідка пояснила, яка справжня роль Пригожина у війні

Пригожин безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб

Голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин виконує виключно медійну та політичну функцію у війні проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Ключова функція Пригожина – це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Його задача – це фінансування, це власне оцей бізнес тіньовий на території РФ та за кордоном», – заявив Юсов.

За словами представника ГУР МО, Пригожин займається піаром й власним політичним майбутнім. Загалом ключова місія «вагнерівців» у війні це побудова політичної перспективи на території Росії після російського диктатора Володимира Путіна.

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Раніше повідомлялося, що Пригожин вербує у «Вагнер» вивезених до РФ українських в’язнів.