Олімпійський чемпіон з Росії, за якого взялася СБУ, потрапив у базу «Миротворця»

Ларін закликав росіян зробити пожертви для військовослужбовців РФ та підтримати мобілізованих, які «боронять Росію»

Російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін, який підтримує війну в Україні, потрапив до бази сайту «Миротворець».

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На сайті «Миротворець» вказано, що олімпійський чемпіон РФ займався пропагандою рашизму та є співучасником злочинів Кремля проти України та її громадян.

Російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін потрапив до бази сайту «Миротворець» фото: скріншот

Раніше стало відомо, що Ларін з’явився на пропагандистському відео.



Він закликав росіян робити пожертви для військовослужбовців РФ та підтримати мобілізованих, які «боронять Росію».

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Нагадаємо, Служба безпеки України розглядає заяву про відкриття справи проти російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який підтримує війну в Україні.

До слова, наприкінці березня Міжнародний Олімпійський Комітет надав міжнародним федераціям рекомендації щодо допуску представників країни-терористки та її вірного сателіта до змагань. Пізніше, усвідомлюючи безсоромність своїх дій, він все ж залишив простір для маневрів і оголосив критерії, лише невиконання яких є підставою для відсторонення білорусів і росіян від всіх міжнародних змагань. «Главком» згадав російських топспортсменів, які ризикують пропустити Олімпіаду-2024 в Парижі через невідповідність навіть цим вимогам «нейтральності».

Також ми писали, що список спортсменів, які перебувають під санкціями, є мізерним – усього-на-всього 60 чинних та колишніх спортсменів, спортивних функціонерів. Абсолютно очевидно, що ця кількість є недостатньою – підтримують війну та відкрито про це говорять набагато більше російських спортивних зірок, але очільники українського спорту чомусь не хочуть помічати їх.