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Олімпійський чемпіон з Росії, за якого взялася СБУ, потрапив у базу «Миротворця»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Олімпійський чемпіон з Росії, за якого взялася СБУ, потрапив у базу «Миротворця»
Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін разом з російським диктатором Володимиром Путіним
фото з відкритих джерел

Ларін закликав росіян зробити пожертви для військовослужбовців РФ та підтримати мобілізованих, які «боронять Росію»

Російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін, який підтримує війну в Україні, потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що олімпійський чемпіон РФ займався пропагандою рашизму та є співучасником злочинів Кремля проти України та її громадян.

Російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін потрапив до бази сайту «Миротворець»
Російський олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін потрапив до бази сайту «Миротворець»
фото: скріншот

Раніше стало відомо, що Ларін з’явився на пропагандистському відео.

Він закликав росіян робити пожертви для військовослужбовців РФ та підтримати мобілізованих, які «боронять Росію».

Нагадаємо, Служба безпеки України розглядає заяву про відкриття справи проти російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який підтримує війну в Україні.

До слова, наприкінці березня Міжнародний Олімпійський Комітет надав міжнародним федераціям рекомендації щодо допуску представників країни-терористки та її вірного сателіта до змагань. Пізніше, усвідомлюючи безсоромність своїх дій, він все ж залишив простір для маневрів і оголосив критерії, лише невиконання яких є підставою для відсторонення білорусів і росіян від всіх міжнародних змагань. «Главком» згадав російських топспортсменів, які ризикують пропустити Олімпіаду-2024 в Парижі через невідповідність навіть цим вимогам «нейтральності».

Також ми писали, що список спортсменів, які перебувають під санкціями, є мізерним – усього-на-всього 60 чинних та колишніх спортсменів, спортивних функціонерів. Абсолютно очевидно, що ця кількість є недостатньою – підтримують війну та відкрито про це говорять набагато більше російських спортивних зірок, але очільники українського спорту чомусь не хочуть помічати їх. 

Теги: окупанти тхеквондо російські спортсмени Центр «Миротворец» війна

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