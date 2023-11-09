Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару

Ракета агресора знищена над Дніпровським районом

У ніч на 9 листопада російські терористи атакували Дніпропетровщину ракетою, яка була знищена Силами оборони. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Вночі оборонці з ПвК «Схід» знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом», – розповів він.

Крім того, окупанти не припиняють обстрілів Нікопольщини. «З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає», – повідомив Лисак.

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У ніч на 9 листопада в деяких областях України на півдні та південному сході було оголошеного повітряну тривогу через загрозу ворожого авіаційного озброєння. Зокрема, тривога була в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Загалом за добу ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.