Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару
Ворожа ракета не досягла своєї цілі
фото ілюстративне

Ракета агресора знищена над Дніпровським районом

У ніч на 9 листопада російські терористи атакували Дніпропетровщину ракетою, яка була знищена Силами оборони. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі оборонці з ПвК «Схід» знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом», – розповів він.

Крім того, окупанти не припиняють обстрілів Нікопольщини. «З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає», – повідомив Лисак.

У ніч на 9 листопада в деяких областях України на півдні та південному сході було оголошеного повітряну тривогу через загрозу ворожого авіаційного озброєння. Зокрема, тривога була в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. 

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Загалом за добу ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна окупанти Дніпро Дніпропетровщина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни люто засуджують Ізраїль за, начебто, руйнування лікарні Аль-Ахлі, наче це не вони самі жорстоко і безглуздо зруйнували драмтеатр у Маріуполі
Драмтеатр у Маріуполі та лікарня у Секторі Газа. Один винуватець?
19 жовтня, 11:47
Ракети Atacms дозволяють ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані, залишаючись недосяжними
США передали Україні «менше дюжини» ракет Atacms – AP
17 жовтня, 21:58
Одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
21 жовтня, 09:14
Унаслідок удару є загиблі та постраждалі
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
21 жовтня, 23:37
У працівників не було шансу встигнути добігти до укриття
Атака на Харківщину: з'явилися фото наслідків
22 жовтня, 02:35
Компанія взяла на себе усі витрати та організацію поховання загиблих співробітників
«Нова пошта» повідомила про стан працівників, поранених під час ракетного обстрілу
24 жовтня, 16:56
Росії ймовірно потрібно було зменшити частоту своїх ударів, щоби поповнити запас крилатих ракет
Чому РФ взяла паузу в ракетних ударах по Україні: дані британської розвідки
27 жовтня, 11:05
Росіяни атакували Полтавщину ракетою
Росіяни атакували Полтавщину ракетами, є жертви
4 листопада, 20:00
Одеські правоохоронці фіксують чергові злочини терористів
Вирви в центрі Одеси і пожежі на складах: фото наслідків удару
6 листопада, 07:39

Події в Україні

Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару
Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару
Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині
Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9134
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
8795
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
5927
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
4914
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4116
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
3621
Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада

Новини

За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту