Міноборони повідомило, чи надходитимуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного

Сьогодні Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних

У законі про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, немає норм про вручення повісток. Про це заявив заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«За законом, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає», – зазначила Черногоренко.

За словами посадовиці, е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.