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Ірина Фріз Міністр у справах ветеранів

Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?

glavcom.ua
«Знято з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців»
фото з відкритих джерел

Про мотиваційний пакет та демобілізацію

Комітет нацбезпеки, оборони і розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію та ухвалив рішення рекомендувати прийняти його в цілому. «За» – 13, «утримались» – 5.

Згідно звернення головкома та міністра оборони до уряду, який оперативно звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука, що дало йому підстави звернутись до комітету, на якому було більшістю голосів знято з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.

До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації.

 Окрім цього були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми, а саме:

  • одноразова доплата у розмірі 70 т.грн. військовослужбовцям, які перебувають на «нулі» - цю норму виключили;
  • щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 грн.;
  • фіксовану плату за знищену техніку.

Тобто лишається без змін. Проте встановили на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене(захоплене) озброєння.

Щодо надання консульських послуг за кордоном. Протягом 60 днів  з моменту вступу в дію Закону здійснються за умови одночасного оновлення персональних даних в консульських установах. Згідно норми поо обов’язок всіх громадян України оновити свої персональні данні в умовах воєнного стану.

З мотиваційного пакету:

  • можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;
  • додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;
  • час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;
  • щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;
  • право на одноразову компенсацію 50-відсотків від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис грн після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого;
  • військовослужбовцям їхнім дружинам / чоловікам НЕ нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
  • право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;
  • врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;
  • у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
  • додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;
  • розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

З певними запобіжниками, але не порушуючи права громадян, в чіткій співпраці з громадськими об’єднаннями, встановлено норми до догляду за особами з інвалідність І,II, III.

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Теги: Верховна Рада мобілізація війна

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