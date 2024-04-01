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На Закарпатті сталася масштабна пожежа (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Закарпатті сталася масштабна пожежа (фото)
Вогонь охопив лісову підстилку та залишки вирубки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району

У Рахівському районі у Закарпатській області рятувальники локалізували масштабну пожежу на території лісомисливського господарства на площі 6 га. До гасіння залучили понад 100 людей. Про це повідомляє ДСНС.

Як повідомляється, займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району. Вогонь охопив лісову підстилку та залишки вирубки.

Рятувальники локалізували масштабну пожежу
Рятувальники локалізували масштабну пожежу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На місці працювали співробітники ДСНС та працівники лісового господарства. До гасіння пожежі було залучено 125 осіб та 17 одиниць техніки.

Так, тільки впродовж минулої доби було зафіксовано 460 таких загорань на площі близько 390 га. До ліквідації пожежі залучалося понад 2 тис. рятувальників та 480 одиниць техніки.

До гасіння пожежі було залучено 125 осіб та 17 одиниць техніки
До гасіння пожежі було залучено 125 осіб та 17 одиниць техніки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району
Займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Також ДСНС закликала українців дотримуватися правил пожежної безпеки та дбайливо ставитися до навколишнього природного середовища.

Нагадаємо, у Росії спалахнула масштабна пожежа на території цеху машинобудівного заводу «Уралмаш».

До слова, масштабна пожежа також сталася на заводі «Електроізоліт» у місті Хотьково в Московській області. Горить дах одного з корпусів.

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Теги: пожежа ДСНС Закарпаття рятувальники

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