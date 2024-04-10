Певним категоріям увʼязнених буде дозволено служити в ЗСУ – нардеп

Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених. Про це Певним категоріям увʼязнених буде дозволено служити в ЗСУ народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

«Певним категоріям увʼязнених дозволять служити в ЗСУ. Прийнято за основу з доопрацюванням. Тобто буде ще друге читання. Буде надаватись можливість служити увʼязненим за нетяжкими статтями. Моя пропозиція почала рухатись! Нарешті! Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть», – написав Гончаренко.

Парламентар також додав, що відповідне рішення підтримав 281 народний обранець.

Гончаренко наголосив, що засуджені за тяжкі злочини призиватися не будуть. «Важливо!!! Засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки – не будуть мобілізовані!», – додав нардеп.

Раніше міністрство оборони повідомляло, що після того, як засуджений захотів підписати контракт, суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, яке надходить до відповідного ТЦК. Далі Національна гвардія має доставити особу до військкомату укласти контракт і відправити у військову частину

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилання відповідальності за військові правопорушення. Наразі схвалена урядова версія, яка має багато жорстоких норм, які будуть змінені комітетом до другого читання.

Також Верховна Рада запросила Головнокомандувача Олександра Сирського, Начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та Командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед розглядом закону про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів. Водночас парламент провалив голосування за запрошення премʼєра-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова перед розглядом законопроєкту.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.



