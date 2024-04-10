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Питання про демобілізацію буде розглянуте в іншому законопроєкті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Питання про демобілізацію буде розглянуте в іншому законопроєкті
Члени Комітету з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту
фото з відкритих джерел

Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із положеннями про демобілізацію 

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Член Комітету Олександр Федієнко підтвердив, що виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За інформацією «Української правди», у листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який видання має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації. 

«Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті».

Уряд погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.

Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів, на якому було ухвалено таке рішення.

Питання про демобілізацію буде розглянуте в іншому законопроєкті фото 1

У результаті, члени Комітету з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту.

У висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті "Голос України", тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. 

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: демобілізація мобілізація законопроєкт

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