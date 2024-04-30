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Черкаський ТЦК припинив прийом документів на відстрочку від служби: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Черкаський ТЦК припинив прийом документів на відстрочку від служби: деталі
Приймати документи на відстрочку від служби в ЗСУ припинили тимчасово. Усе для того, щоб детальніше вивчити новий закон про мобілізацію
фото: з відкритих джерел

Приймати документи на відстрочку від служби в ЗСУ припинили тимчасово

Об'єднаний міський територіальний центр комплектування на Черкащині не приймає документів на оформлення відстрочки від військової служби від 25 квітня 2024 року. Про це повідомила речниця ТЦК Аліна Кривошея у коментарі «Суспільне Черкаси».

У відомстві уточнили, чому так сталося, і чи мають право на відстрочку українці згідно з чинним законодавством. Речниця пояснила, що згаданий документ припинили розглядати тимчасово. 

«Має бути окрема постанова Кабінету міністрів України про розроблення інших алгоритмів щодо надання відстрочки. Відстрочку надають районні військові адміністрації, а ми лише формували пакет документів і передавали на розгляд. Рекомендую носити з собою усі документи, які підтверджують, що вам надали право на відстрочку», – акцентувала речниця.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, який набуде чинності від 18 травня, право на відстрочку від армії мають багатодітні чоловіки (в яких більше, ніж троє дітей), ті, хто опікується членом родини з першою та другою групами інвалідності (вважається за опікуна). Також це стосується чоловіків-одинаків, які самостійно виховують дитину, або є батьками дитини з інвалідністю віком до 18 років, деталізувала Кривошея.

Тож кожні шість місяців чоловік має звертатися до ТЦК, щоб оновити свої дані й там вирішують – чи давати відстрочку ще на шість місяців, чи підстав для цього немає, пояснила речниця. 

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін повідомив, що для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: мобілізація Черкащина ТЦК

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