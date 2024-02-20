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Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки
Уламки ворожого безпілотника пошкодили автомобілі та дачні будинки
фото: Сергій Лисак/Telegram

В результаті чергової атаки окупантів постраждалі та загиблі відсутні 

Вночі наші оборонці збили над Дніпропетровщиною два шахеди – безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. Про це розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак.

В Дніпровському районі через падіння уламків російського дрона пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто. По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог завдавав артилерійських ударів – всюди загиблі та постраждалі відсутні.

Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки фото 1
Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки фото 2
Наслідки обстрілку Дніпропетровщини
Наслідки обстрілку Дніпропетровщини
фото: Сергій Лисак/Telegram

Лисак додав, що ранок у Мирівській громаді на Нікопольщині почався із чергового обстрілу, наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, уранці 20 лютого в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

У ніч на 20 лютого російські окупанти ударними дронами атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено промисловий об'єкт. «Уночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу», – повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Триває 727-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Дніпропетровщина безпілотник обстріл росіяни війна

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