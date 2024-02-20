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Уночі росіяни атакували Полтавщину дронами: виникла пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі росіяни атакували Полтавщину дронами: виникла пожежа
Під ударом опинився промисловий обʼєкт
фото ілюстративне

Уночі в Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів

У ніч на 20 лютого російські окупанти ударними дронами атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Уночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу», – повідомив Пронін.

За його словами, до ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. 

Зазначимо, ввечері у понеділок, 19 лютого, було оголошено повітряну тривогу. Росіяни знову запустили по Україні «Шахеди».

Нагадаємо, уранці 20 лютого в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Як повідомлялося, у ніч на неділю 18 лютого російські загарбники атакували Полтавщину безпілотниками. Унаслідок цього загорівся об'єкт інфраструктури. 

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.  Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Кременчук Полтавщина окупанти

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