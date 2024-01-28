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Британська розвідка пояснила, чому в РФ дедалі частіше палають військкомати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому в РФ дедалі частіше палають військкомати
У березні 2022 року палав військкомат під Москвою
фото: скриншот відео

За останні пів року в Росії подвоїлася кількість підпалів комісаріатів

У Росії частішають напади на військкомати й подібні установи. Це може свідчити про недовіру росіян до обіцянки їхнього диктатора Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення до України на території РФ сталося 220 нападів на військкомати. Водночас статистика від видання «Медіазона» говорить про 113 нападів від 26 липня 2023 року.

На думку британських розвідників, ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів комісаріатів за останні пів року.

Водночас директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує винних у підпалах у діях за вказівкою західних чиновників. Однак, на думку експертів, збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації.

«Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде, – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок», – вважають розвідники.

Повідомляється, що частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі і зраді.

«Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок», – йдеться у звіті розвідки.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії неповнолітній отримав вирок за спробу підпалу військкомату.

Теги: британська розвідка росія росіяни військомат

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