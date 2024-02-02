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США запровадили нові санкції проти виробників «Шахедів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США запровадили нові санкції проти виробників «Шахедів»
Підсанкційні компанії діяли як таємні закупівельні організації для виробництва «Шахедів»
фото з відкритих джерел

США ввели обмеження проти п'ятьох компаній з Гонконгу та Ірану

Сполучені Штати Америки сьогодні, 2 лютого, запровадили нові санкції проти мережі компаній, які допомагали Ірану у виробництві дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії «Шахед».

Організації, що базуються в Ірані та Гонконзі діяли як таємні закупівельні організації.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що тривале поширення Іраном своїх передових звичайних озброєнь, включно з дронамі і ракетами, націленими на солдатів США, залишається серйозною загрозою стабільності регіону.

«Ми без вагань задіємо весь наш набір інструментів, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєння, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним проксі-групам», – додав він.

Обмеження були введені проти:

  • Компанії FYIT із Гонконгу;
  • Компанії Duling Technology з Гонконгу;
  • Компанії Advantage Trading з Гонконгу;
  • Компанії NSMI з Ірану;
  • Компанії COPC із Гонконгу.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

До слова, попри масштабні міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, союзника США, щоби застосовувати його у військовій індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА.

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Теги: США санкції Іран Гонконг безпілотник

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