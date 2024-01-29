Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну
Російська влада вже звинуватила музикантів у в спонсоруванні тероризму
Учасники російського рок-гурту «Бі-2» вперше вийшла на зв'язок після затримання у Таїланді. Артисти у своєму інстаграмі повідомили, що перебувають у центрі міграційної поліції в Пхукеті. За їхніми словами, наступного дня після затримання суд призначив штраф, який вони сплатили на місці. Потім їх затримала міграційна поліція Таїланду.
Відомо, що у музикантів відібрали телефони та збираються везти до Бангкока, де вирішуватимуть питання про депортацію.
Генконсул Росії у Пхукеті Соснов домагається депортації музикантів у Росію на підставі нібито проведення концерту без робочих віз.
У Росії музикантам загрожує переслідування за політичними статтями: речниця МЗС Марія Захарова вже звинуватила їх в спонсоруванні тероризму, тобто у підтримці України.
До звільнення музикантів підключилося МЗС Ізраїлю: у солістів групи громадянство Австралії та Ізраїлю. Водночас, австралійського консула, який приїхав до місця утримання музикантів, до них не пустили.
Артисти в інстаграмі написали, що приводом для затримання стали нібито неправильно оформлені організаторами документи. При цьому група підкреслила, що минулого року вже успішно провела два концерти в Таїланді, і обидва останні заходи в Паттайї та Пхукеті проводилися офіційно, із залученням місцевих організаторів та дотриманням усіх вимог безпеки.
Зазначимо, що гурт «Бі-2» виступає з антиросійською позицією та підтримує Україну у розв’язаній РФ проти неї повномасштабній війні.
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