Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну

Російська влада вже звинуватила музикантів у в спонсоруванні тероризму

Учасники російського рок-гурту «Бі-2» вперше вийшла на зв'язок після затримання у Таїланді. Артисти у своєму інстаграмі повідомили, що перебувають у центрі міграційної поліції в Пхукеті. За їхніми словами, наступного дня після затримання суд призначив штраф, який вони сплатили на місці. Потім їх затримала міграційна поліція Таїланду.

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Відомо, що у музикантів відібрали телефони та збираються везти до Бангкока, де вирішуватимуть питання про депортацію.

Генконсул Росії у Пхукеті Соснов домагається депортації музикантів у Росію на підставі нібито проведення концерту без робочих віз.

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У Росії музикантам загрожує переслідування за політичними статтями: речниця МЗС Марія Захарова вже звинуватила їх в спонсоруванні тероризму, тобто у підтримці України.

До звільнення музикантів підключилося МЗС Ізраїлю: у солістів групи громадянство Австралії та Ізраїлю. Водночас, австралійського консула, який приїхав до місця утримання музикантів, до них не пустили.

Артисти в інстаграмі написали, що приводом для затримання стали нібито неправильно оформлені організаторами документи. При цьому група підкреслила, що минулого року вже успішно провела два концерти в Таїланді, і обидва останні заходи в Паттайї та Пхукеті проводилися офіційно, із залученням місцевих організаторів та дотриманням усіх вимог безпеки.

Зазначимо, що гурт «Бі-2» виступає з антиросійською позицією та підтримує Україну у розв’язаній РФ проти неї повномасштабній війні.