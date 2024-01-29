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Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну
Російська влада домагається депортації музикантів гурту «Бі-2» до РФ
фото з відкритих джерел

Російська влада вже звинуватила музикантів у в спонсоруванні тероризму

Учасники російського рок-гурту «Бі-2» вперше вийшла на зв'язок після затримання у Таїланді. Артисти у своєму інстаграмі повідомили, що перебувають у центрі міграційної поліції в Пхукеті. За їхніми словами, наступного дня після затримання суд призначив штраф, який вони сплатили на місці. Потім їх затримала міграційна поліція Таїланду.

Відомо, що у музикантів відібрали телефони та збираються везти до Бангкока, де вирішуватимуть питання про депортацію.

Генконсул Росії у Пхукеті Соснов домагається депортації музикантів у Росію на підставі нібито проведення концерту без робочих віз.

У Росії музикантам загрожує переслідування за політичними статтями: речниця МЗС Марія Захарова вже звинуватила їх в спонсоруванні тероризму, тобто у підтримці України.

До звільнення музикантів підключилося МЗС Ізраїлю: у солістів групи громадянство Австралії та Ізраїлю. Водночас, австралійського консула, який приїхав до місця утримання музикантів, до них не пустили.

Артисти в інстаграмі написали, що приводом для затримання стали нібито неправильно оформлені організаторами документи. При цьому група підкреслила, що минулого року вже успішно провела два концерти в Таїланді, і обидва останні заходи в Паттайї та Пхукеті проводилися офіційно, із залученням місцевих організаторів та дотриманням усіх вимог безпеки.

Зазначимо, що гурт «Бі-2» виступає з антиросійською позицією та підтримує Україну у розв’язаній РФ проти неї повномасштабній війні. 

Теги: артист росія Таїланд війна

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