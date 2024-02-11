Нічний наліт дронів на Київ: влада повідомила деталі

У столиці тривожна ніч минулася без жертв і руйнувань

Сьогодні вночі ворог здійснив чергову атаку дронів на столицю. Українські захисники збили всі ворожі цілі ще на підступах до Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За словами посадовця, ворог атакував ударними БпЛА Shahed, які були запущені з району полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму.

«На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога у столиці тривала майже дві години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА Shahed противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! (Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні сили)», – зазначив Попко.

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За попередніми даними оперативного зведення, у столиці минулося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого окупанти атакували Україну безпілотниками. На Київщині та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, ввечері 10 лютого російські окупанти теж запустили «Шахеди». У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно. Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті під час повітряної тривоги сталася пожежа на одному з обʼєктів. Згодом він додав, що пожежа спалахнула на відкритій території. Минулося без постраждалих.