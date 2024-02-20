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Ворог безуспішно намагався атакувати на кількох напрямках – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог безуспішно намагався атакувати на кількох напрямках – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 20 лютого

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Баранівка Чернігівської області; Бобилівка Сумської області; Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка Харківської області, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаудари по населеним пунктам Харківської області, таким як Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, шість разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.

На Новопавлівському напрямку противник один раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмів.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, одному пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п'яти артилерійських засобах противника.

Теги: авіація Генштаб втрати ворог наступ війна

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