Стеля цін на російський газ та візит Путіна до Мінська. П'ять важливих новин 19 грудня

«Главком» підготував добірку найважливіших подій дня

Російські окупанти атакували Київ та область «Шахедами», країни ЄС погодили встановлення граничної ціни на російський газ, Путін вперше за останні три роки навідав Лукашенка – і на цьому тлі рекордно обвалився рубль. Ці та інші головні події 19 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

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Нічна атака дронів на Київ та область

Російські окупанти в ніч на 19 грудня випустили по Києву десятки дронів-камікадзе. Також внаслідок атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15. «На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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У Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Дефіцит електроенергії у Києві станом на вечір становить до 50%, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Країни ЄС погодили граничну межу цін на російський газ

Міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ p 15 лютого. Вона становитиме €180 за МВт•год, повідомляє Reuters.

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать €180 за МВт•год протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого, на початку його не застосовуватимуть до позабіржових угод.

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Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав

Сьогодні, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська.

Російського диктатора зустрічали червоною доріжкою. Виходячи з літака, президент країни-агресорки робив дивні рухи – ніби передавав повітряні поцілунки тим, хто його зустрічав.

Путін спробував каравай та отримав у подарунок букет квітів. Згодом російський диктатор кинувся обіймати Лукашенка.

Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

Російський рубль впав до семимісячного мінімуму

На тлі повідомлень про візит Путіна у Білорусь рекордно обвалився російський рубль – у понеділок він впав до більш ніж семимісячного мінімуму на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти вдарять по експортних доходах країни, пише Reuters.

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До 15:15 за Гринвічем рубль подешевшав на 4,3% по відношенню до долара – до 67,41, раніше досягнувши 68,4800, найнижчої позначки з 11 травня.

Загалом у грудні рубль впав майже на 10%. Це ослаблення пов'язане з побоюваннями, що нафтове ембарго і обмеження цін скоротять доходи Росії від експорту нафти, збільшуючи дефіцит бюджету, оскільки імпорт поступово відновлюється, вважають аналітики.

Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні

Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Нагадаємо, триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА «Шахед-136», 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.