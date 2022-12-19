Російський рубль впав до семимісячного мінімуму: стали відомі причини

Рубль впав майже на 10% в грудні

Падіння відбулося після того, як Путін відвідав Білорусь

Російський рубль у понеділок впав до більш ніж семимісячного мінімуму на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти вдарять по експортних доходах країни, пише Reuters.

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«Падіння в понеділок відбулося після того, як президент Росії Путін відвідав Білорусь, посилюючи побоювання, що він має намір чинити тиск на Білорусь і змусити її приєднатися до нового наземного наступу і відкрити ще один фронт проти України», – пише агентство.

До 15:15 за Гринвічем рубль подешевшав на 4,3% по відношенню до долара – до 67,41, раніше досягнувши 68,4800, найнижчої позначки з 11 травня.

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Російська валюта також втратила 3,8% по відношенню до євро, торгуючись на рівні 71,71, що також є більш ніж семимісячним мінімумом. Вона втратила 3,9% по відношенню до юаня, знизившись до 9,64, досягнувши найслабшого рівня з початку липня.

Рубль впав майже на 10% в грудні. Це ослаблення пов'язане з побоюваннями, що нафтове ембарго і обмеження цін скоротять доходи Росії від експорту нафти, збільшуючи дефіцит бюджету, оскільки імпорт поступово відновлюється, вважають аналітики.

Як відомо, минулого тижня лідери Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Москви, серед іншого включивши в чорний список ще майже 200 осіб і заборонивши інвестиції в гірничодобувну промисловість Росії.

Тим часом Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ. Із $ 630 млрд російських грошей на західних банківських рахунках повністю заморожені близько 300 млрд.

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Зі свого боку уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.