Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні

Кошти зможуть бути використані для відновлення України

Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

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Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Зазначається, що активи, які потрапили під санкції, належать компанії Granite Capital Holdings, власником якої є Абрамович. Глава МЗС Мелані Жолі тепер повинна звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію активу на користь Канади.

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«У разі конфіскації, отримані кошти зможуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму... Канада є першою країною G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його», – йдеться у заяві.

Закон, що дозволяє цю конфіскацію, був прийнятий у червні, але раніше Жолі заявляла, що його виконання було складним через брак ресурсів поліції для виявлення та вилучення активів, що підпадають під дію санкцій.

Раніше повідомлялося, що Абрамович буде судитися зі США.

Також Велика Британія застосувала санкції проти двох близьких бізнес-партнерів російського олігарха і власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича. Вони зазнали найбільшого заморожування активів, коли-небудь введеного Лондоном. Зокрема, йдеться про арешт суми в $10 млрд на рахунках директора футбольного клубу «Челсі» Євгена Тененбаума.