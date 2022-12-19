Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
фото з відкритих джерел

Кошти зможуть бути використані для відновлення України

Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Зазначається, що активи, які потрапили під санкції, належать компанії Granite Capital Holdings, власником якої є Абрамович. Глава МЗС Мелані Жолі тепер повинна звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію активу на користь Канади.

«У разі конфіскації, отримані кошти зможуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму... Канада є першою країною G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його», – йдеться у заяві.

Закон, що дозволяє цю конфіскацію, був прийнятий у червні, але раніше Жолі заявляла, що його виконання було складним через брак ресурсів поліції для виявлення та вилучення активів, що підпадають під дію санкцій.

Раніше повідомлялося, що Абрамович буде судитися зі США.

Також Велика Британія застосувала санкції проти двох близьких бізнес-партнерів російського олігарха і власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича. Вони зазнали найбільшого заморожування активів, коли-небудь введеного Лондоном. Зокрема, йдеться про арешт суми в $10 млрд на рахунках директора футбольного клубу «Челсі» Євгена Тененбаума.

Теги: Україна окупанти росія війна Канада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США не накладало санкції на Абрамовича, але арештувало його майно
Абрамович буде судитися зі США: названо причину
8 липня, 14:36
Абрамович найняв Kobre&Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням в США через фірму
ЗМІ дослідили, як юристи намагаються врятувати інтереси Абрамовича
7 липня, 00:59
Абрамович: Синергія від об’єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України
Нардеп Абрамович озвучив мету створеної в Раді нової депутатської групи
22 травня, 14:47

Економіка

Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ
ЄС готується змінити стелю ціни на газ – Bloomberg
ЄС готується змінити стелю ціни на газ – Bloomberg
Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ – WSJ
Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ – WSJ
Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2
Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2
Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку
Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
38K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
34K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
19K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
18K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
17K
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Сьогодні, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту